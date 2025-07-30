La fabrique à sourires célèbre ses 50 ans

Ce billet inclut l’entrée pour un·e jeune participant·e actuel·le ou l'ayant été dans le passé accompagné·e de deux adultes.
Vous souhaitez venir en plus grand nombre ? Ajoutez simplement un ou plusieurs billets "Famille complémentaire" pour accueillir d'autres membres de votre famille ou amis.
Votre billet comprend :
Ce billet permet d’ajouter un membre supplémentaire (adulte ou enfant) à votre groupe familial.
Il s'utilise uniquement en complément d’un billet Famille déjà réservé.
Votre billet comprend :
Ce billet est réservé aux personnes ayant travaillé au sein de notre organisme par le passé.
Une belle occasion de retrouver collègues et participant·e·s, et de célébrer ensemble cette étape marquante !
Votre billet comprend :
Cette catégorie regroupe les personnes qui, de près ou de loin, soutiennent et accompagnent notre mission au fil des années. Elle inclut :
Un grand merci à vous de faire partie de nos allié.e.s et de rendre tout cela possible !
Votre billet comprend :
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing