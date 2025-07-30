La fabrique à sourires célèbre ses 50 ans

1188 Rue Sherbrooke O

Montréal, QC H3A 1H6, Canada

BILLET FAMILLES
CA$25
groupTicketCaption

Ce billet inclut l’entrée pour un·e jeune participant·e actuel·le ou l'ayant été dans le passé accompagné·e de deux adultes.
Vous souhaitez venir en plus grand nombre ? Ajoutez simplement un ou plusieurs billets "Famille complémentaire" pour accueillir d'autres membres de votre famille ou amis.


Votre billet comprend :

  • L’accès à des stations de boissons non alcoolisées toute la soirée, avec eau aromatisée et rafraîchissements variés
  • Deux consommations alcoolisées par adulte
  • Un service de bouchées salées et sucrées, incluant des options végétariennes, suivi d’un buffet traiteur en seconde partie de soirée
  • Stationnement sous-terrain accessible aux fauteuils roulants 
  • Un service de soins d'hygiène
  • Et bien d'autres surprises préparées par notre grande équipe !
BILLET FAMILLE COMPLÉMENTAIRE
CA$10

Ce billet permet d’ajouter un membre supplémentaire (adulte ou enfant) à votre groupe familial.
Il s'utilise uniquement en complément d’un billet Famille déjà réservé.


BILLET SALARIÉ.E.S ET ANCIENS SALARIÉ.E.S
CA$25

Ce billet est réservé aux personnes ayant travaillé au sein de notre organisme par le passé.
Une belle occasion de retrouver collègues et participant·e·s, et de célébrer ensemble cette étape marquante !


BILLET ALLIÉ.E.S ET PARTENAIRES
CA$50

Cette catégorie regroupe les personnes qui, de près ou de loin, soutiennent et accompagnent notre mission au fil des années. Elle inclut :

  • Les membres du conseil d’administration
  • Les partenaires de longue date
  • Les personnes impliquées dans les activités récurrentes
  • Les bailleurs de fonds et soutiens financiers
  • Les acteur·rice·s du milieu communautaire, institutionnel ou culturel
  • Et tout autre personne souhaitant participer à notre soirée

Un grand merci à vous de faire partie de nos allié.e.s et de rendre tout cela possible !


