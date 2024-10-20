MedGames 2025 - FR

Organisé par
Inclut seulement l'accès au party du vendredi soir. *Ce billet est réservé aux personnes étudiantes à l'externat et aux personnes à la résidence. Permet de participer au tirage de notre partenaire principal, Drouin Gestion financière. Les termes et conditions de chaque tirage s'appliquent.
Inclut seulement l'accès au party du samedi soir. Ce billet est réservé aux personnes étudiantes à l'externat et aux personnes à la résidence. Permet de participer au tirage de notre partenaire principal, Drouin Gestion financière. Les termes et conditions de chaque tirage s'appliquent.
Un shooter de l'alcool de votre choix*
Un de nos nombreux drinks!
Inclut l'entrée et la participation à toutes les activités sportives, 2 nuits à l'hôtel, 5 repas, accès à 2 événements en soirée et transport en bus entre les différents lieux. Permet de participer à des tirages exclusifs ainsi qu'au tirage de notre partenaire principal, Drouin Gestion financière. Les termes et conditions de chaque tirage s'appliquent.
Inclut l'entrée et la participation à toutes les activités sportives, 5 repas et accès à 2 événements en soirée. *Aucune entrée dans les hôtels ou les bus ne sera autorisée. *Ce billet est réservé aux personnes étudiantes de l'UdeS - campus de Sherbrooke. Permet de participer à des tirages exclusifs ainsi qu'au tirage de notre partenaire principal, Drouin Gestion financière. Les termes et conditions de chaque tirage s'appliquent.
Ce billet est réservé aux CAPITAINES de sport. **Contactez votre représentant sportif pour plus d'informations. Inclut l'entrée et la participation à toutes les activités sportives, 2 nuits à l'hôtel, 5 repas, accès à 2 événements en soirée et transport en bus entre les différents lieux. Permet de participer à des tirages exclusifs ainsi qu'au tirage de notre partenaire principal, Drouin Gestion financière. Les termes et conditions de chaque tirage s'appliquent.
Ce billet est réservé aux CAPITAINES de sport de l'UdeS. **Contactez votre représentant sportif pour plus d'informations Inclut l'entrée et la participation à toutes les activités sportives, 5 repas et accès à 2 événements en soirée. *Aucune entrée dans les hôtels ou les bus ne sera autorisée. Permet de participer à des tirages exclusifs ainsi qu'au tirage de notre partenaire principal, Drouin Gestion financière. Les termes et conditions de chaque tirage s'appliquent.
