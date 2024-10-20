MedGames 2025 - FR

Inclut l'entrée et la participation à toutes les activités sportives, 5 repas et accès à 2 événements en soirée. *Aucune entrée dans les hôtels ou les bus ne sera autorisée. *Ce billet est réservé aux personnes étudiantes de l'UdeS - campus de Sherbrooke. Permet de participer à des tirages exclusifs ainsi qu'au tirage de notre partenaire principal, Drouin Gestion financière. Les termes et conditions de chaque tirage s'appliquent.