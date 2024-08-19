LA MAISON DE PATRICIA

Gala du Glamour et de L'espoir 2024

Complexe La Providence (Salle Chateau Royal)

6566 Rue Jarry E St-Leonard Qc H1P1W3

Admission générale
75 $
Repas chaud inclus
Sponsor Bronze
150 $
• 1 accès au gala • Insertion de votre logo sur la carte de remerciement remis à tous les invités • Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux et le flyer de l’évènement. • Remerciements publics pendant l'événement.
Sponsor Argent
300 $
• Tous les avantages du niveau Bronze. • 1 ticket pour un invité • Zone vip
Sponsor Or
500 $
• Tous les avantages du niveau Argent. • 2 tickets pour 2 invités • Temps de parole de 2 minutes pendant la soirée • Vous offrez des goodies aux invités (facultatif) • Une vidéo promotionnelle de votre entreprise diffusée pendant le gala. • Session de promotion de votre activité en live sur la page Facebook de l’organisme
Sponsor Diamant
1 000 $
• Tous les avantages du niveau Or. • Un temps de parole de 5 minutes pendant l'événement • 1 bouteille de whisky et une bouteille de champagne.
Billet Vip
200 $
Repas chaud 1 bouteille de vin Goodies section VIP
Table premium
1 200 $
Repas chaud 2 bouteilles de vin 1 champagne Veuve Cliquot ou Moet et Chandon Goodies

