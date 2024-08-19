Gala du Glamour et de L'espoir 2024

• 1 accès au gala
• Insertion de votre logo sur la carte de remerciement
remis à tous les invités
• Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux et
le flyer de l’évènement.
• Remerciements publics pendant l'événement.
• 1 accès au gala
• Insertion de votre logo sur la carte de remerciement
remis à tous les invités
• Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux et
le flyer de l’évènement.
• Remerciements publics pendant l'événement.
Sponsor Argent
300 $
• Tous les avantages du niveau Bronze.
• 1 ticket pour un invité
• Zone vip
• Tous les avantages du niveau Bronze.
• 1 ticket pour un invité
• Zone vip
Sponsor Or
500 $
• Tous les avantages du niveau Argent.
• 2 tickets pour 2 invités
• Temps de parole de 2 minutes pendant la soirée
• Vous offrez des goodies aux invités (facultatif)
• Une vidéo promotionnelle de votre entreprise diffusée
pendant le gala.
• Session de promotion de votre activité en live sur la
page Facebook de l’organisme
• Tous les avantages du niveau Argent.
• 2 tickets pour 2 invités
• Temps de parole de 2 minutes pendant la soirée
• Vous offrez des goodies aux invités (facultatif)
• Une vidéo promotionnelle de votre entreprise diffusée
pendant le gala.
• Session de promotion de votre activité en live sur la
page Facebook de l’organisme
Sponsor Diamant
1 000 $
• Tous les avantages du niveau Or.
• Un temps de parole de 5 minutes pendant l'événement
• 1 bouteille de whisky et une bouteille de champagne.
• Tous les avantages du niveau Or.
• Un temps de parole de 5 minutes pendant l'événement
• 1 bouteille de whisky et une bouteille de champagne.
Billet Vip
200 $
Repas chaud
1 bouteille de vin
Goodies
section VIP
Repas chaud
1 bouteille de vin
Goodies
section VIP
Table premium
1 200 $
Repas chaud
2 bouteilles de vin
1 champagne Veuve Cliquot ou Moet et Chandon
Goodies
Repas chaud
2 bouteilles de vin
1 champagne Veuve Cliquot ou Moet et Chandon
Goodies
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!