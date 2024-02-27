Association d'Entraide Communautaire La Fontaine

Association d'Entraide Communautaire La Fontaine

20e édition du Souper Bénéfice La Fontaine

905 Rte Saint-Martin

Sainte-Marie, QC G6E 1E6, Canada

Admission générale
100 $
Soirée souper spectacle. Veuillez noter que, en participant, vous consentez que des photos et des vidéos captées lors de la soirée soient utilisées par l'association d'entraide communautaire La Fontaine pour diverses fins, telles que la promotion ou d’autres usages similaires.
Table de 8 personnes
800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Soirée souper spectacle Pour les reçus aux fins d'impôt, vous devez transmettre le nom des participants ainsi que l'adresse complète et le courriel à l'adresse suivante: [email protected] avant le 15 avril 2024. Veuillez noter que, en participant, vous consentez que des photos et des vidéos captées lors de la soirée soient utilisées par l'association d'entraide communautaire La Fontaine pour diverses fins, telles que la promotion ou d’autres usages similaires.

