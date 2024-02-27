20e édition du Souper Bénéfice La Fontaine

Soirée souper spectacle. Veuillez noter que, en participant, vous consentez que des photos et des vidéos captées lors de la soirée soient utilisées par l'association d'entraide communautaire La Fontaine pour diverses fins, telles que la promotion ou d’autres usages similaires.

