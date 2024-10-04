Finissage de l'exposition Plancher sonore et lecture du recueil Vamp en présence de Carol-Ann Belzil-Normand

Pour soutenir nos activités, nous vous proposons un billet au prix de 2,00$. Ce billet est vente finale, aucun remboursement n'est possible. Nous vous prions de bien vouloir nous informer de votre absence au moins 48 heures avant l'événement afin de permettre à une autre personne d'y assister.

Pour soutenir nos activités, nous vous proposons un billet au prix de 2,00$. Ce billet est vente finale, aucun remboursement n'est possible. Nous vous prions de bien vouloir nous informer de votre absence au moins 48 heures avant l'événement afin de permettre à une autre personne d'y assister.

Plus de détails...