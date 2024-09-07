Formule Citoyen·ne·s / Adhésions de Journal Communautaire IciBrompton 2025

1 - CASE DE DROITE COIN ROND (Il y a le chiffre 0, cliquez et sélectionnez le chiifre 1)



2 - Cliquez sur le grand rectangle mauve en bas (mot sélectionner)

* Ajouter un don pour Journal Communautaire IciBrompton (c'est à votre discrétion)







Espace : Récapitulatif



3 - Inscrire AUTRE dans (Soutenez la plateforme québécoise 100% gratuite que nous utilisons !quebec flag)



4 - Inscrire un montant$ dans CONTRIBUTION, c'est à votre discrétion.