5 à Huîtres : Un Demi-Siècle de Tournant pour les Jeunes

Célébrez avec nous un demi-siècle d'accompagnement et de transformation des jeunes en situation de vulnérabilité.
Votre billet inclut :
Huîtres à volonté et petites bouchées
2 consommations
Animation musicale
Panel de discussions inspirantes
prix organisme
100 $
prix de groupe (4 billets minimum)
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Faire le DON de votre billet à un jeune
100 $
Afin de permettre à certains jeunes de pouvoir participer à la soirée, vous pouvez leur procurer un billet.
Afin de permettre à certains jeunes de pouvoir participer à la soirée, vous pouvez leur procurer un billet.
Ajouter un don pour Hébergement jeunesse Le Tournant
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!