Sérigraphie débutant intensif avec Tania Girard Savoie (oct. et nov. 2024)

Sérigraphie débutant intensif avec Tania Girard Savoie
320 $
En cas d'annulation de la part du participant :
320,00$ seront remboursés jusqu’au 16 octobre 2024.
160,00$ seront remboursés jusqu’au 23 octobre 2024.
Aucun remboursement ne sera fait après le 23 octobre 2024.
La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.
En cas d'annulation de la part du participant :
320,00$ seront remboursés jusqu’au 16 octobre 2024.
160,00$ seront remboursés jusqu’au 23 octobre 2024.
Aucun remboursement ne sera fait après le 23 octobre 2024.
La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!