Grand Gala de la Fondation 2024 - Transactions finales (billets)

Joignez-vous à nous pour la toute première édition de notre Grand Gala de la Fondation, présenté par Groupe Malo!





Le 16 mai prochain, dès 18h dans le Hall de l'auditorium du Collège Saint-Sacrement, prenez part à notre soirée au profit du bien-être et de la réussite des élèves. Célébrez avec nous les réussites, les accomplissements et les réalisations de cette année scolaire qui s'achève, à l'occasion de notre souper gastronomique avec accords mets et vins.





Au nom de tous les membres du comité organisateur et de l’équipe de la Fondation Saint-Sacrement, mais surtout au nom de tous les élèves, un immense MERCI!