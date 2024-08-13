Souper-Spectacle Bénéfice du Journal communautaire ICIBrompton

En achetant votre billet, vous contribuez au maintien de votre Journal communautaire ICIBROMPTON. Toute l'équipe vous remercie de votre soutien. Dans l'espace (Commande)suite à (Soutenez la plateforme québécoise 100% gratuite que nous utilisons !) Cliquez dans le rectangle 15% et sélectionnez AUTRE (car il n'y a pas de taxes au billet)

En achetant votre billet, vous contribuez au maintien de votre Journal communautaire ICIBROMPTON. Toute l'équipe vous remercie de votre soutien. Dans l'espace (Commande)suite à (Soutenez la plateforme québécoise 100% gratuite que nous utilisons !) Cliquez dans le rectangle 15% et sélectionnez AUTRE (car il n'y a pas de taxes au billet)

Plus de détails...