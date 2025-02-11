Marche bénéfice 2025

INSCRIPTION EN LIGNE FERMÉE | Les frais de 20 $ par marcheur sont comptabilisés dans votre collecte de fonds. Ce montant permet de couvrir les dépenses associées à la Marche. Aucun reçu d’impôt ne sera émis pour votre inscription.

INSCRIPTION EN LIGNE FERMÉE | Les frais de 20 $ par marcheur sont comptabilisés dans votre collecte de fonds. Ce montant permet de couvrir les dépenses associées à la Marche. Aucun reçu d’impôt ne sera émis pour votre inscription.

Plus de détails...