École Filteau
Sortie au Cinéma- novembre 2024
Cinéma maternelle- 18 novembre
CA$15
Nombre limité à 40 enfants
Cinéma 1re année- 18 novembre
CA$15
Nombre limité à 65 enfants
Cinéma 2e année- 18 novembre
CA$15
Nombre limité à 65 enfants
Cinéma 3e année - 26 novembre
CA$15
Nombre limité à 70 enfants
Cinéma 4e année - 26 novembre
CA$15
Nombre limité à 70 enfants
Cinéma 5e année - 21 novembre
CA$15
Nombre limité à 70 enfants
Cinéma 6e année - 21 novembre
CA$15
Nombre limité à 70 enfants
