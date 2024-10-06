Entrainement filles 12-15 ans - Automne 2024- Barclay

Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du vendredi soir, de 19h45 à 21h15, à l'école primaire Barclay. Période : du 18 octobre au 22 novembre (5 séances). Pas de séance le 1er novembre
Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du vendredi soir, de 19h45 à 21h15, à l'école primaire Barclay. Période : du 18 octobre au 22 novembre (5 séances). Pas de séance le 1er novembre
Une séance d'essai
CA$29
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.