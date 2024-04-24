Collège Jean-Eudes
FLORE RÉSONNE - Concerts de musique
3535 Bd Rosemont
Montréal, QC H1X 1K7, Canada
FLORE RÉSONNE - Concert du 8 mai, 19 h - ADULTE
CA$20
Groupes réguliers de 3e, 4e et 5e sec.
Groupes réguliers de 3e, 4e et 5e sec.
seeMoreDetailsMobile
add
FLORE RÉSONNE - Concert du 8 mai, 19 h - ENFANT 17 ans et -
CA$10
Groupes réguliers de 3e, 4e et 5e sec.
Groupes réguliers de 3e, 4e et 5e sec.
seeMoreDetailsMobile
add
FLORE RÉSONNE - Concert du 9 mai, 19 h - ADULTE
CA$20
Option harmonie et groupes réguliers, 1re et 2e sec.
Option harmonie et groupes réguliers, 1re et 2e sec.
seeMoreDetailsMobile
add
FLORE RÉSONNE - Concert du 9 mai, 19 h - ENFANT 17 ans et -
CA$10
Option harmonie et groupes réguliers, 1re et 2e sec.
Option harmonie et groupes réguliers, 1re et 2e sec.
seeMoreDetailsMobile
add
FLORE RÉSONNE - Concert du 10 mai, 19 h - ADULTE
CA$20
Concentration musique de 3e, 4e et 5e sec.
Concentration musique de 3e, 4e et 5e sec.
seeMoreDetailsMobile
add
FLORE RÉSONNE - Concert du 10 mai, 19 h - ENFANT 17 ans et -
CA$10
Concentration musique de 3e, 4e et 5e sec.
Concentration musique de 3e, 4e et 5e sec.
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout