Ateliers en classe - pour le CSSOB

Le thème de la cabane est important chez les jeunes. L'atelier commencera donc par des échanges autour de ce thème. Après la lecture du livre, j'expliquerai aux enfants la naissance de l'histoire et comment elle s'est construite. Ensuite je leur proposerai la création d'une cabane de vacances avec des feuilles, brindilles, des fleurs et des morceaux de tissus qu'ils auront apportés...Et peut-être que la plus belle la cabane pourrait être réalisée en 3D par la suite ?