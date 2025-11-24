Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue

Ateliers en classe - pour le CSSOB

Présco | Toutedouce et Escarbille, par C. Haché et A. Simard item
Présco | Toutedouce et Escarbille, par C. Haché et A. Simard
Gratuit

Lecture du livre, causerie et atelier sur l’impulsivité, son problème et son utilité, et comment on peut la contrôler lorsque c’est nécessaire. 

Présco,1er cycle | La cabane de vacances, Marie Barguirdjian item
Présco,1er cycle | La cabane de vacances, Marie Barguirdjian
Gratuit

Le thème de la cabane est important chez les jeunes. L'atelier commencera donc par des échanges autour de ce thème. Après la lecture du livre, j'expliquerai aux enfants la naissance de l'histoire et comment elle s'est construite. Ensuite je leur proposerai la création d'une cabane de vacances avec des feuilles, brindilles, des fleurs et des morceaux de tissus qu'ils auront apportés...Et peut-être que la plus belle la cabane pourrait être réalisée en 3D par la suite ?

2e et 3e cycles | Au galop, Rodrigue!, par Rhéa Dufresne item
2e et 3e cycles | Au galop, Rodrigue!, par Rhéa Dufresne
Gratuit

Après la lecture de l'album Au galop, Rodrigue! les élèves sont invités à une discussion sur le métier d’autrice, sur la création d’une histoire et sur les exigences et les particularités liées aux différents types de publications : albums, romans, documentaires, bande dessinée. Selon le niveau des élèves, le tout est complété par la présentation des éléments clés essentiels à la création d’une histoire et de quelques techniques utilisées pour développer ses idées. 

Présco, 1er cycle | Cupichon et l'arche de Noé, Roger Dubé item
Présco, 1er cycle | Cupichon et l'arche de Noé, Roger Dubé
Gratuit

