SOUTENEZ LA RECHERCHE PÉDIATRIQUE ET DÉPASSEZ VOS LIMITES À SHERBROOKE
Participez à la 5e édition du Défi Gendarme de fer, samedi le 1er octobre 2022 en solo (collecte 200 $ minimum) ou en équipe (collecte 1 000 $ minimum).
NIVEAU S.W.A.T.
- COURSE À OBSTACLES EN AVANT-MIDI
- SYSTÈME AVEC PUCE DE CHRONOMÉTRAGE
- CHARGES/POIDS OBLIGATOIRES
- VÉRIFICATION D’EXÉCUTION DES OBSTACLES
NIVEAU PATROUILLEUR
- COURSE À OBSTACLES EN APRÈS-MIDI
- SYSTÈME AVEC PUCE DE CHRONOMÉTRAGE
- CHARGES/POIDS FACULTATIFS
- AMBIANCE RÉCRÉATIVE AVEC ENCOURAGEMENTS
Par votre participation à cette activité proposée par la Fondation des étoiles, vous et les participants de votre équipe le cas échéant acceptez et attestez avoir pris connaissance de l'Entente de dénonciation et acceptation des risques, renonciation et obligation du participant : https://gendarmedefer.com/decharge.
