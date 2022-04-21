SOUTENEZ LA RECHERCHE PÉDIATRIQUE ET DÉPASSEZ VOS LIMITES À SHERBROOKE

Participez à la 5e édition du Défi Gendarme de fer, samedi le 1er octobre 2022 en solo (collecte 200 $ minimum) ou en équipe (collecte 1 000 $ minimum).

NIVEAU S.W.A.T.

COURSE À OBSTACLES EN AVANT-MIDI

SYSTÈME AVEC PUCE DE CHRONOMÉTRAGE

CHARGES/POIDS OBLIGATOIRES

VÉRIFICATION D’EXÉCUTION DES OBSTACLES

NIVEAU PATROUILLEUR

COURSE À OBSTACLES EN APRÈS-MIDI

SYSTÈME AVEC PUCE DE CHRONOMÉTRAGE

CHARGES/POIDS FACULTATIFS

AMBIANCE RÉCRÉATIVE AVEC ENCOURAGEMENTS

Par votre participation à cette activité proposée par la Fondation des étoiles, vous et les participants de votre équipe le cas échéant acceptez et attestez avoir pris connaissance de l'Entente de dénonciation et acceptation des risques, renonciation et obligation du participant : https://gendarmedefer.com/decharge.

