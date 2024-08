Expo-Vente Artemise 2023 Classique et éternel

Exposition - Vente

Portes ouvertes. Entrée libre.

Les 2 et 3 décembre de 12h à 17h.

L'atelier Artemisa offre divers produits et services de haute qualité.

Artemisa présente ses oeuvres d'art chargées d'histoire. Nos artisans redonnent vie à l'art universel et vous offrent l'élégance classique. Chaque pièce est réalisée à partir d'un modèle ancien qui a su préserver une mémoire de l'histoire et une signification riche de symbolisme et de sagesse.

Réalisée avec un raffinement exceptionnel et un grand souci du détail, chaque reproduction est entièrement fabriquée à la main.





Visitez notre site: artemisa.ca





Si vous avez des questions, contactez-nous:

[email protected]

514-400-4530