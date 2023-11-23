Géolympiades 2024

Le prix du billet inclut:
2 nuits en dortoir à l'Hôtel M Montréal (19 au 21 janvier);
1 souper;
2 dîners;
2 déjeuners;
2 consommations gratuites au bar de l'hôtel.
Politique de remboursement: Les ventes sont finales. Aucune demande de remboursement des billets d'admission ne sera acceptée.
