Party d'Halloween AÉÉPEP - AMÉBES 2024

Le gagnant remporte la moitié des revenus provenant de la vente de tous les coupons de participation DU MOITIÉ-MOITIÉ, et l'autre moitié revient aux finissant.es de l’AÉÉPEP.
*Le prix sera tiré le lendemain de l'événement*
Le gagnant remporte la moitié des revenus provenant de la vente de tous les coupons de participation DU MOITIÉ-MOITIÉ, et l'autre moitié revient aux finissant.es de l’AÉÉPEP.
*Le prix sera tiré le lendemain de l'événement*
Moitié-Moitié - 3 coupons
CA$5
Le gagnant remporte la moitié des revenus provenant de la vente de tous les coupons de participation DU MOITIÉ-MOITIÉ, et l'autre moitié revient aux finissant.es de l’AÉÉPEP.
*Le prix sera tiré le lendemain de l'événement*
Le gagnant remporte la moitié des revenus provenant de la vente de tous les coupons de participation DU MOITIÉ-MOITIÉ, et l'autre moitié revient aux finissant.es de l’AÉÉPEP.
*Le prix sera tiré le lendemain de l'événement*