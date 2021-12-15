La boutique Machin Chouette

GRANDEUR très petit Pour les amateurs de cinéma, les cinéphiles qui carburent aux sorties de films, on les surnomme les Cinépiles. Quantité limitée. Les t-shirts sont seulement offerts en tailles pour enfants pour le moment. Voici l'échelle des grandeurs. XS - 2-4 S - 6-8 M 10-12 L - 14-16 XL - 18-20

