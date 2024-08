Soirée réseautage et dégustation de vins

Chers amateurs de vin, entrepreneur.e.s et ami.e.s,





BNI Synergie Montérégie a le plaisir de vous inviter à un événement exclusif de réseautage à La Table Vintage dans le Vieux Longueuil, sous le signe de la convivialité et de la solidarité : une soirée de dégustation de vins, une occasion unique de découvrir des saveurs exquises tout en soutenant une cause qui nous tient à cœur.





Cette soirée sera l'occasion parfaite pour élargir votre réseau, rencontrer des passionné.e.s de vin comme vous, et surtout, pour contribuer à une noble cause. Les profits de cet événement seront intégralement reversés pour permettre à des jeunes vivant des difficultés de bénéficier d'une semaine de camp de jour cet été. Une opportunité pour eux de s'épanouir, de vivre de nouvelles aventures et de créer des souvenirs inoubliables.





Votre participation contribuera directement à offrir à ces jeunes une expérience estivale enrichissante, dans un environnement sécurisant et stimulant. Plus qu'une soirée de réseautage, vous participez à un projet de cœur, donnant à ces enfants l'occasion de profiter pleinement de leur été.





Au programme de la soirée :

Dégustation de trois vins sélectionnés, un mousseux, un rouge et un blanc.

Présentation et explications, pour vous guider à travers chaque dégustation.

Bouchées et amuse-bouches pour accompagner votre voyage gustatif.

Une opportunité unique de réseautage dans un cadre chaleureux et convivial.

Réservez votre place dès maintenant pour cette soirée mémorable. Les places sont limitées pour garantir une expérience intime et enrichissante.





Nous vous attendons pour partager ce moment de plaisir et de générosité. Ensemble, faisons une différence dans la vie de ces jeunes.





Si vous ne pouvez pas être de l’événement, mais souhaitez offrir un don, il est possible de le faire à l’endroit indiqué : Ajouter un don pour Camp jeu. Merci!





Au plaisir de vous y voir,

BNI Synergie Montérégie