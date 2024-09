Chalet fin de session

Salut,

Personne n'y croyait, mais la session tire à sa fin ! C'est donc le moment de vous inviter officiellement au traditionnel chalet de fin de session. Ce chalet est exclusivement réservé au membre de l’AÉGUL

Où et Quand ?

Cette année, le chalet aura lieu durant deux soirées : celle du 27 au 28 avril et celle du 28 au 29 avril. Vous pouvez participer à l'une ou aux deux soirées. Nous avons réservé un grand chalet pour vous au Camp Portneuf. Cependant, ne perdez pas de temps pour acheter votre billet, car la quantité est limitée à 40 places.

Le Billet

Le billet est au prix de 5$ par soirée, donc 10$ pour les deux.

Comment s'y rendre ?

Nous vous encourageons à utiliser le covoiturage ! Comme pour la cabane à sucre, nous vous laissons organiser votre covoiturage vous-même. Rassemblez votre groupe d'amis, achetez votre billet et embarquez tous dans la même voiture ! Nous nous retrouverons quand même à l'Abitibi Price pour 15h30 afin de ne laisser personne derrière.

Quoi apporter ?

Prévoyez ce dont vous avez besoin pour passer deux nuits sur place : sac de couchage, vêtements, etc. De plus, apportez votre propre alcool pour les soirées ainsi que vos soupers et dîners. Cependant, nous fournirons des snacks ainsi que les déjeuners du lendemain.

À bientôt et bonne fin de session