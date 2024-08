fabric/que regroupe des œuvres d’esthétiques et instrumentations bien hétéroclites, mais qui ont été inspirées par une préoccupation commune : qu’est-ce qui nous constitue, quels éléments du passé ou de notre environnement influencent notre construction individuelle ou collective ? Le matériel mélodique de Stained Glass, Caustic Fly de Philippe Macnab-Séguin est dérivé d’un chant grégorien, héritage d’une religion au passé complexe sur le territoire Québécois. Mycelia de Lily Koslow réfère au réseau racinaire souterrain créé par les champignons et qui joue un rôle crucial dans l’écosystème. Gabo Champagne nous transporte, avec Hui, heur, nuit, dans ses souvenirs d’enfance pour retrouver les traces de son évolution vers l’âge adulte. Le collectif Trajectories interprétera quatre titres de leur album Blood & Breath, produit pendant la pandémie en 2020-2021 retraçant à la fois l’isolement et la résilience qui ont caractérisé cette période troublante et transformatrice.





Mycelia a été sélectionné par le CArt de Codes d’accès à travers un partenariat avec le Vivier Interuniversitaire (ViU).





Partenaire spécial : Vivier Interuniversitaire









PROGRAMME

Philippe Macnab-Séguin , Stained Glass, Caustic Fly , pour piano, clavier midi et électroniques (13’), 2021. Reprise. Philippe Macnab-Séguin (il/he/him), composition Mai Miyagaki (elle/she/her), piano (clavier midi) Alexey Shafirov (il/he/him), piano

Lily Koslow , Mycelia , pour violon, alto, violoncelle, et piano (8’30”). 2022. Reprise. Lily Koslow (they/them), composition Bailey Wantuch (elle/she/her), violin Audréanne Filion (elle/she/her), cello Magali Gavazzi-April (elle/she/her), viola Elissa Nakhleh (elle/she/her), piano

Gabo Champagne , Hui, heur, nuit , pour piano, sifflements, électroniques, vidéo (15′), 2023. Reprise. Gabo Champagne (elle/iel) : composition et interprétation musicale Guillaume Vallée (il/lui) : vidéo



-ENTRACTE-