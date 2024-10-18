eventClosed

26 novembre - Hommes - Pizza-quiz

771 Blvd. des Bois Francs S

Victoriaville, QC G6P 5W3, Canada

Membre
CA$5
Inscription pour les personnes qui sont membres d'Autisme Centre-du-Québec.
Non-membre
CA$10
Inscription pour les personnes qui ne sont pas membres d'Autisme Centre-du-Québec.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing