CLE 4 - Confirmation de ton inscription au programme

Frais d'inscription - non membre de l'Institut F
CA$100

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Pour les participantes qui ne sont PAS membres de l'Institut F.
Frais d'inscription - membre de l'Institut F
CA$70

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Ce billet, à prix réduit, est réservé aux participantes qui sont également membres de l'Institut F.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing