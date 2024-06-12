Les Cré-ART-ifs
Vendredis animés - ÉTÉ 2024
280 Av. Arnaud
Sept-Îles, QC G4R 3A8, Canada
16 août - Carnaval et Mini-Putt (20$)
20$ - Enfant accompagné d'un adulte (Accès à l'activité, slush et partie de mini-putt pour l'enfant)
16 août - Carnaval et COMBO (30$)
30$ - Enfant accompagné d'un adulte (Accès à l'activité, slush, combo mini-putt et laser tag)
