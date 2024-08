Soirée-bénéfice Juripop 2024 Juripop Fundraising Event

SOUTENEZ L'ACCÈS À LA JUSTICE



Le jeudi 9 mai prochain, Juripop tiendra sa traditionnelle soirée-bénéfice annuelle au Centre Phi, à Montréal, afin d’amasser des fonds essentiels au soutien de la réalisation de sa mission.



À nouveau sous la présidence d'honneur du très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, cet événement réunira 250 personnes de la communauté juridique et du milieu des affaires, toutes animées du désir d’améliorer l’accessibilité à la justice au Québec.

Les fonds amassés lors de cette soirée nous permettront d'offrir des milliers d’heures de services juridiques abordables à des justiciables qui n’auraient pas autrement les moyens financiers de bénéficier des services d’un·e avocat·e.



La soirée-bénéfice 2024 de Juripop est présentée par Langlois Avocats.



[email protected]









SUPPORT ACCESS TO JUSTICE

On Thursday, May 9, Juripop will be holding its traditional annual benefit evening at the Centre Phi, in Montreal, to raise essential funds to support the realization of its mission.





Once again under the honorary presidency of the Right Honourable Richard Wagner, Chief Justice of Canada, this event will bring together 250 people from the legal and business communities, all driven by the desire to improve access to justice in Quebec.





The funds raised during the evening will enable us to offer thousands of hours of affordable legal services to people who would not otherwise have the financial means to benefit from the services of a lawyer.





Juripop's 2024 benefit is presented by Langlois Avocats.





[email protected]