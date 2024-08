Une clé pour l'avenir : Collecte de fonds

Le 25 mars prochain, les finissants en Gestion d'événements et de Congrès du Collège Mérici vous invitent à une soirée bénéfice au District St-Joseph. Les fonds amassés durant la soirée seront remis à une cause qui nous tient particulièrement à coeur: La Dauphine.



La Dauphine a pour mission de contribuer à prévenir une détérioration de la situation des jeunes en difficulté, garçons et filles, âgés de 12 à 29 ans, et à les accompagner dans leur cheminement vers leur pleine autonomie. La ressource offre des services d'hébergement d'urgence, des services alimentaires, des services scolaires, de soutien juridique et plus encore.



Au programme pour la soirée: encan silencieux, performances d'artistes, jeux interactifs avec prix à gagner et plusieurs autres surprises! Les billets, au coût de 20 $ + frais de service, donnent droit à une consommation gratuite ainsi qu'à de succulentes bouchées.