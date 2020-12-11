Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
À propos de cet événement
Adoptez un oiseau de proie ambassadeur ou résident
Plume de bronze
50 $
Cette catégorie comprend les avantages suivants : Certificat d'adoption - Photographie de l'oiseau - Histoire médicale de l'oiseau - Mention dans L'Envol, notre journal semestriel! - Reçu fiscal, moins le montant estimé des avantages (donc au montant de 30 $)
Plume d'argent
100 $
Cette catégorie comprend les avantages suivants : Certificat d'adoption - Photographie de l'oiseau - Histoire médicale de l'oiseau - Mention dans L'Envol, notre journal semestriel! - 2X Laissez-passer pour Chouette à voir! - Reçu fiscal, moins le montant estimé des avantages (donc au montant de 50 $)
Plume d'or
200 $
Cette catégorie comprend les avantages suivants : Certificat d'adoption - Photographie de l'oiseau - Histoire médicale de l'oiseau - Mention dans L'Envol, notre journal semestriel! - 4X Laissez-passer pour Chouette à voir! - Photo à coté de l'ambassadeur ou devant sa volière (selon l'individu) - Reçu fiscal, moins le montant estimé des avantages (donc au montant de 110 $)
Plume de platine
500 $
Cette catégorie comprend les avantages suivants : Certificat d'adoption - Photographie de l'oiseau - Histoire médicale de l'oiseau - Mention dans L'Envol, notre journal semestriel! - 4X Laissez-passer pour Chouette à voir! - Photo à coté de l'ambassadeur ou devant sa volière (selon l'individu) - Mention devant la volière de l'oiseau - Reçu fiscal, moins le montant estimé des avantages (donc au montant de 360 $)
