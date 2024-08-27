Souper-bénéfice 2024: Les folies Gatsby ✨

Prix d'une table de 8 personnes : 2000 $
Un crédit sera offert lors de la soirée : 50 $ par personne présente, desquels un maximum de 400 $ (pour 8 personnes) est admissible pour utiliser sur place au bar ou au magasin général :-)
Pour connaître les différents plans de reconnaissance disponibles pour les entreprises, veuillez communiquer avec nous à « [email protected] ».
».
Dès 17 h 00, le 19 octobre prochain, nous vous attendrons au Centre récréatif Léo-Paul Therrien, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
