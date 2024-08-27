Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d.

Souper-bénéfice 2024: Les folies Gatsby ✨

541 Rue Ducharme a

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QC J0C 1A0, Canada

Billet individuel (1 personne)
180 $
Dès 17 h 00, le 19 octobre prochain, nous vous attendrons au centre récréatif Léo-Paul Therrien, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Billets à vendre en quantité limitée.
Table d'entreprise (8 personnes)
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Prix d'une table de 8 personnes : 2000 $ Un crédit sera offert lors de la soirée : 50 $ par personne présente, desquels un maximum de 400 $ (pour 8 personnes) est admissible pour utiliser sur place au bar ou au magasin général :-) Si vous avez besoin d'autres modifications ou précisions, n'hésitez pas à demander !Pour connaître les différents plans de reconnaissance disponibles pour les entreprises, veuillez communiquer avec nous à « [email protected] ». Dès 17 h 00, le 19 octobre prochain, nous vous attendrons au Centre récréatif Léo-Paul Therrien, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

