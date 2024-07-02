Formation Siéger au conseil d'administration d'un organisme communautaire en santé et services sociaux

Consentement à remettre des renseignements personnels : Par la complétion de ce formulaire, je permets que ces renseignements soient utilisés pour faciliter la tenue de cet événement et me contacter afin que je puisse avoir en main toute l’information nécessaire pour y participer. Ces données seront ensuite détruites selon la procédure en vigueur à la Trocca. Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire sur la plateforme Zeffy. Lors du récapitulatif de l’adhésion, il vous sera demandé si vous souhaitez soutenir la plateforme en y ajoutant un montant supplémentaire. N’oubliez pas qu’il est possible de sélectionner « Autre » et d’y inscrire une contribution à « 0 $ » si vous désirez ne payer aucun frais. Merci pour votre participation!

Consentement à remettre des renseignements personnels : Par la complétion de ce formulaire, je permets que ces renseignements soient utilisés pour faciliter la tenue de cet événement et me contacter afin que je puisse avoir en main toute l’information nécessaire pour y participer. Ces données seront ensuite détruites selon la procédure en vigueur à la Trocca. Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire sur la plateforme Zeffy. Lors du récapitulatif de l’adhésion, il vous sera demandé si vous souhaitez soutenir la plateforme en y ajoutant un montant supplémentaire. N’oubliez pas qu’il est possible de sélectionner « Autre » et d’y inscrire une contribution à « 0 $ » si vous désirez ne payer aucun frais. Merci pour votre participation!

Plus de détails...