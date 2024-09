La virée des monts 2025

Les organisateurs de La Virée des Monts sont des passionnés de vélo. Cet événement de Gravel Bike se veut festif et agréable pour tous. C'est un événement qui est accessible a tous et vous procurera beaucoup de plaisir et de satisfaction. Le tout se déroulera sur une fin de semaine, les 16 et 17 août 2025 avec possibilité de vous inscrire pour la journée du samedi uniquement. Pour les amants du camping vous disposerez d'espaces de camping gratuit sur le site de l'organisation. De plus, suite à votre rendonnée de 87km le samedi, un souper vous sera servi et un spectacle DJ sera présenté en soirée. Un brunch vous sera servis le dimanche matin avant le départ du dernier parcours de 60Km.