Formation lavage mortuaire/Janazah Procedures

Assalam aleykoum was rahmatuLah wa barakatouhou mes chères sœurs,





La Fondation Sister Sabria vous invite chaleureusement à sa 2e édition de la formation dédiée à l'apprentissage du lavage mortuaire, un acte essentiel dans notre religion. Cette formation, animée par une sœur expérimentée de la mosquée ICQ, sera une occasion unique d'en apprendre davantage.





Rejoignez-nous le 16 septembre à 13h au 5271 rue St-Hubert pour cette formation enrichissante. Les places sont limitées, alors assurez-vous de réserver votre place dès que possible. Il faut une contribution de 5$, tous les fonds récoltés vont à la fondation.





Également nous faisons un potluck donc celles qui veulent, peuvent amener ce qu’elles souhaitent pour pouvoir partager un moment ensemble après la formation in shaa Allah.





Qu'Allah vous préserve et vous récompense





SSF





———





Assalam aleykoum was rahmatuLah wa barakatouhou dear sisters,





Sister Sabria's Foundation warmly invites you to the 2nd edition of the training dedicated to learning mortuary washing, an essential act in our religion. This training, led by an experienced sister of the ICQ mosque, will be a unique opportunity to learn more about the Janazah procedures.





Join us September 16 at 1 p.m. at 5271 rue St-Hubert for the enriching training.

Places will be 5$ per person, this contribution will be donated to the Sister Sabria Foundation.

Places are limited, so you must reserve your place as soon as possible.





We will have a potluck option as well feel free to bring food to your likings !





May Allah bless and preserve you all





SSF