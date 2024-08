Bonjour nouveaux étudiants! Ce billet du coût de 85$ te permettra d'accéder à la semaine d'intégration qui s'annonce bien festive. N'oublie pas que SANS OUI, C'EST NON! À aucun moment tu ne seras forcé à faire quelque chose avec lequel tu n'es pas confortable. C'est une semaine importante qui te permettra de te familiariser avec la vie universitaire et te faire des amis dans TON programme. On se voit le 4 septembre. Surveillez vos courriels.