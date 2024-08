Munch 17 décembre SM Entraide

Vous débutez dans le milieu bdsm et aimeriez rencontrer des gens qui en font aussi partie ?

Ou vous avez simplement envie de venir socialiser entre personnes kinky ?





Ça tombe bien!

SM Entraide organise pour la 3ème année consécutive son Munch d'avant les fêtes le dimanche 17 décembre à 14h, dans les locaux de Tension, à Montréal. Ouvert à tout le monde !!!





- Euh… Mais… Un Munch c’est quoi ?

Un Munch c'est un rassemblement en mode vanille de la communauté kinky. Il n'y a donc pas de scènes, de tenues de cuir ou de latex, ni de jeux. C'est vraiment un moment pour pleins de choses: échanger avec des gens de la communauté, apprendre, poser des questions, voir au-delà des clichés, faire son entrée en douceur dans le milieu ou partager son expérience et, finalement, découvrir des espaces (ici Tension) ou des organismes (dont nous; SM Entraide) qui font partie et qui sont présents pour la communauté. En somme, c'est un moment pour rencontrer des gens et discuter ainsi qu’une façon de créer un espace sécuritaire pour être une partie de soi, validée et acceptée par d’autres, entre des personnes qui partagent un même mode de vie par exemple.





Ce Munch est payant : 15$, payable à l'avance, cela inclut l'entrée, des grignotines, des prix de présences offerts par l'Opalace et Tension tirés au sort, des breuvages et un jeu de questions centrées sur les communautés alternatives (libertinage, polyamour et BDSM).

Places limitées, +18 ans.