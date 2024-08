HIVER 2022 PROGRAMMES DE LOISIRS EN LIGNE ET EN PRÉSENTIEL

Nous vous invitons à utiliser cette plateforme pour payer le(s) programme(s) de loisirs en ligne ou en présentiel qui a/ont été confirmé(s) par WIAIH pour la session d'hiver 2022.

Si vous souhaitez ajouter un don pour nous aider et nous encourager à poursuivre nos efforts pour une meilleure collectivité, plus inclusive pour nos membres ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et leurs familles, vous pouvez simplement remplir la section à cet effet. Tous les montants, petits ou grands, sont extrêmement appréciés.