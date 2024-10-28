Soirée Réseautage 2025 Génie Physique - Entreprises

Ce billet donne accès à la soirée réseautage pour un représentant.e de votre entreprise. Il est possible d'acheter plusieurs billets réguliers si plusieurs représentant.e.s souhaitent participer à la soirée. Si vous avez déjà acheté un billet or, argent ou bronze, mais que vous désirez participer à la soirée avec plus de représentant.e.s, vous pouvez acheter des billets réguliers supplémentaires et conserver les avantages or, argent ou bronze pour votre entreprise.

