CONFÉRENCE SUR LES CHIENS DE PERFORMANCE

Animé par Alexandra Côté, entraîneure chez Alexandra Côté, entrainement canin

Participante à la populaire émission Canada's Got Talent





Samedi 21 octobre de 16H à 17H

Cégep Trois-Rivières - Pavillon des sciences, Salle SA-2130





TARIFS

Membre RQIEC : Gratuit*

Non-Membre RQIEC : 35$

La conférence sera aussi disponible en vidéo-conférence ainsi qu'en rediffusion.





Alexandra Côté partagera avec vous ses connaissances sur les chiens de performance. La conférence sera suivie d'une prestation avec sa chienne Tesla.





Notions de la conférence:

- Les avantages des sports canins

- Développement de la connextion avec son chien

- Les problématiques souvent rencontrés en entrainement

- Apprendre à son chien à jouer

- Trucs d'entraîneur

- Création d'une chorégraphie

- Gestion du stress

- Varia





''Je suis une passionnée de l'entrainement canin. Je me spécialise en Freestyle (danse avec son chien) et Frisbee canin. Je pratique plusieurs sports avec mes chiens: agilité, dock diving, freestyle, frisbee et détection d’odeurs.





Je fais des spectacles un peu partout au Québec, pour des évènements, écoles, camps de jour, etc. Je fais aussi des spectacles avec des équipes de performance canine. De plus, j'ai passé à la télévision à l'émission Animania (TVA, 2020), America's Got Talent (NBC, 2021) et Canada's Got Talent (Citytv, 2023).''





*Vous êtes membre du RQIEC ?

Merci de vérifier vos courriels, vous recevrez toutes les informations en lien avec les conférences disponibles gratuitement en hydride ainsi qu'en rediffusion.