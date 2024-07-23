Atelier avec Shahrzad - Maitriser le ventre, les shimmies et les isolations

Dans cet atelier axé sur la technique, Shahrzad partagera ses idées sur comment isoler les muscles du ventre et des hanches de façon contrôlée et puissante. Passez au niveau supérieur dans votre exécution de mouvement! Elle commencera par des analyses de l’anatomie, pour démontrer les muscles utilisés pour différents mouvements, puis partagera ses isolations et shimmies préférées pour des exercices et combos travaillant les hanches, le ventre et la poitrine. ************************************** In this technique focused workshop, Shahrzad will be sharing her insights on developing and executing controlled and powerful belly and hip isolations. Take your body control to the next level!. She will start with anatomical breakdowns of the muscles used for different movements and then share her favorite isolations and shimmies for hips, belly, and chest challenging drills and combinations.

