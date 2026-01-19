5e édition de la Route du bleuet rose

Comprend la participation pour une personne à la journée et au souper fondue chinoise.

Le dîner inclus une boîte repas (cuisse ou poitrine) du restaurant St-Hubert de Dolbeau-Mistassini avec un breuvage.

*Chaque personne participante doit être inscrite, même si elle partage un véhicule avec une autre personne déjà inscrite.