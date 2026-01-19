Fondation santé Jonquière

Organisé par

Fondation santé Jonquière

À propos de cet événement

5e édition de la Route du bleuet rose

1178 Boul. Sainte-Geneviève

Saguenay, QC G7G 2G6, Canada

Journée à moto avec souper et dîner inclus
95 $

Comprend la participation pour une personne à la journée et au souper fondue chinoise.
Le dîner inclus une boîte repas (cuisse ou poitrine) du restaurant St-Hubert de Dolbeau-Mistassini avec un breuvage.

Journée à moto et souper sans dîner
80 $

Comprend la participation pour une personne à la journée et au souper fondue.
Vous devez apporter votre dîner.

Souper fondue chinoise seulement
55 $

Comprend la participation au souper fondue chinoise.
(17h à la salle du Centre Communautaire de Jonquière)

Journée en voiture avec souper et dîner inclus
95 $

Comprend la participation pour une personne à la journée et au souper fondue chinoise.
Le dîner inclus une boîte repas (cuisse ou poitrine) du restaurant St-Hubert de Dolbeau-Mistassini avec un breuvage.
*Chaque personne participante doit être inscrite, même si elle partage un véhicule avec une autre personne déjà inscrite.

Journée en voiture et souper sans dîner
80 $

Comprend la participation pour une personne à la journée et au souper fondue chinoise.
*Chaque personne participante doit être inscrite, même si elle partage un véhicule avec une autre personne déjà inscrite.
*Vous devez apporter votre lunch. Un endroit sera à disposition pour manger.

Ajouter un don pour Fondation santé Jonquière

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!