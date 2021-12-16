Retraite pour hommes (anglais) 10 mars au 13 mars, 2022

Vous pouvez aussi laisser un dépôt ou le montant total par chèque; Veuillez libeller le chèque à :Le Centre de Formation le Manoir de Beaujeu,630 rue Sherbrooke O., bureau 400,Montréal, Québec, H3A 1E4.Assurez-vous d'indiquer sur le chèque à quelle activité vous vous inscrivez.
Vous pouvez aussi laisser un dépôt ou le montant total par chèque; Veuillez libeller le chèque à :Le Centre de Formation le Manoir de Beaujeu,630 rue Sherbrooke O., bureau 400,Montréal, Québec, H3A 1E4.Assurez-vous d'indiquer sur le chèque à quelle activité vous vous inscrivez.
Paiement par courriel
Gratuit
9 restants
Vous pouvez effectuer un paiement par courriel à partir de votre compte bancaire à: [email protected]. Assurez-vous d'indiquer exactement à quelle activité vous vous inscrivez lors de l'envoi du courriel. Malheureusement, les transferts des Caisses Populaire et de la Banque Laurentienne ne fonctionnent pas.
Vous pouvez effectuer un paiement par courriel à partir de votre compte bancaire à: [email protected]. Assurez-vous d'indiquer exactement à quelle activité vous vous inscrivez lors de l'envoi du courriel. Malheureusement, les transferts des Caisses Populaire et de la Banque Laurentienne ne fonctionnent pas.
Dépôt
75 $
9 restants
Effectuez un paiement en ligne.
Effectuez un paiement en ligne.
Prix enregistrement anticipé
475 $
9 restants
Effectuez un paiement en ligne. Ce prix est disponible si vous payez en totalité plus d'un mois à l'avance (i.e. avant le 10 février, 2022).
Effectuez un paiement en ligne. Ce prix est disponible si vous payez en totalité plus d'un mois à l'avance (i.e. avant le 10 février, 2022).
Prix régulier
505 $
9 restants
Effectuez un paiement en ligne.
Effectuez un paiement en ligne.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!