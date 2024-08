Initiation à la menuiserie et confection d'un bac à fleurs/fines herbes

Attention : Vous devez être membre pour participer à un cours. Vous pouvez acheter votre abonnement pour l'année 2024 ici .





Description





Dans le cadre de cet atelier théorique et pratique de 3h, vous apprendrez les bases de la menuiserie, comprendre l'ossature d'une maison et ses composantes, comment faire des travaux de bases à la maison (préparez vos questions). Vous vous familiariserez également avec les outils de l'atelier de bois et leur sécurité, tout en confectionnant un petit bac à fleurs/fines herbes.





Formateur: Gabriel Gosselin





L'âge minimal est de 16ans.





Matériel





Matériel inclus dans le prix de la formation

Code vestimentaire: Souliers fermés, cheveux longs attachés, pas de vêtements amples

Possibilité d'apporter votre masque N95 pour la poussière et des bouchons/casque pour le bruit (facultatif)





Politique d’annulation





Pour toute annulation, des frais d’administration de 10% seront retenus.

Pour une annulation à moins de 48h avant la tenue de l’activité, aucun remboursement ne sera effectué.

Si l’activité doit être annulée par Ré-Utîles, vous en serez avisé.e au moins 24h à l’avance; dans un tel cas, vous aurez droit à un remboursement complet.

Si l’activité ne peut pas avoir lieu pour une raison de dernière minute (ex. tempête, formateur.trice malade, panne d’électricité, etc.), vous en serez avisé.e par courriel. Une date de report vous sera suggérée. Vous aurez alors le choix de conserver votre inscription ou d’obtenir un remboursement.

La carte de membre n'est pas remboursable.





Veuillez s'il-vous-plaît vous stationner à l'arrière et entrer par la porte Atelier.





Pour toutes autres questions, ou pour vous inscrire sur la liste d'attente si l'atelier apparaît complet, contactez directement Ré-Utîles à l'adresse suivante : [email protected] ou bien sur le messenger de Ré-Utîles - Ateliers collectifs.





*Des photos peuvent être prises lors de la formation.





Merci à notre partenaire Desjardins.