Visite 18 avril / April 18th visit

Venez nous rendre visite, voir nos animaux, apprendre leurs histoires et surtout nous aider à faire survivre SAFE.

Si vous voulez leur apporter des gâteries, voici ce dont ils raffolent: pommes, carottes, bananes, blé d'Inde, légumes feuillus, raisins, raisins sec. En fait il est plus facile de vous dire ce qu'ils ne mangent pas: pommes de terre et tout ce qui est de la famille des oignons :) .



A noter: les animaux domestiques NE SONT PAS PERMIS sur le terrain de SAFE. Merci de votre compréhension.







SAFE se réserve le droit d'annuler ou de repousser une visite pour moins de 10 visiteurs ou pour temps inclément.







---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Come and visit, meet our animals, learn their stories and most of all help us to sustain SAFE.

If you want to bring them some treats, here is what they love to munch on: apples, carrots, bananas, corn, leafy vegetables, grapes, raisins. It is actually easier to tell you want they do not eat: potatoes and anything from the onion family :) .



Please note: Pets are NOT PERMITTED on SAFE 's grounds. Thank you for your cooperation.



SAFE reserves the right to cancel or postpone a visit with less than 10 visitors or for bad weather.