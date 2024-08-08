La Maison des enfants de l'Ile de Montréal

Cocktail-bénéfice 2024 de La Maison des enfants de l'île de Montréal

Cabaret Lion d'Or

1676 Rue Ontario E, Montréal, QC H2L 1S7, Canada

Billet simple
150 $
Incluant cocktail-dînatoire, spectacle, vin, verre de bulles à l'arrivée. Vous recevrez un reçu pour fins d'impôt d'une valeur de 75$.
Billet double (2 personnes)
290 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
Incluant cocktail-dînatoire, spectacle, vin, verre de bulles à l'arrivée. Vous recevrez un reçu pour fins d'impôt d'une valeur de 140$. Un seul reçu est émis par achat.
Partenariat associé
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
Incluant cocktail-dinatoire, spectacle, vin, verre de bulles à l'arrivée pour 5 personnes. Mention lors de la soirée, nom et logo sur les écrans projecteurs lors de la soirée, publication sur les réseaux sociaux, mention dans le rapport annuel.
Partenariat prestige
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Incluant cocktail-dinatoire, spectacle, vin, verre de bulles à l'arrivée pour 10 personnes. Espace VIP identifié avec le logo du partenaire, mention spéciale lors de la soirée, logo dans les communications de l'événement, logo sur le dépliant de la soirée, nom et logo sur les écrans projecteurs lors de la soirée, emplacement privilégié dans la salle, photographie officielle sur nos plateformes pour annoncer les résultats, mention dans le rapport annuel.

