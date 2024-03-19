Billet de tirage UWG - Thermopompe BBG

Ce tirage va permettre de financer la participation de deux équipes aux United World Games en Autriche en juin 2024. A gagner : 1 er prix : Thermopompe Elios (valeur 3100 $) de B.B.G. Réfrigération* 2 e prix : Caméra de chasse de Chasse et Pêche Chicoutimi 3 e prix : Nuitée pour deux au Delta Jonquière 4 e prix : Produits Mary Kay (Valeur de 257 $) Marie-Pier Potvin, dir. Élite 5 e prix : Certificat cadeau de 250$ chez Décochic 6 e prix : Paire de billets pour la Fabuleuse Histoire d’un Royaume 7 e prix : Massage de 60 minutes de Jessica Pilote Massothérapeute 8 e prix : Panier cadeau Épicure (valeur de 100$) Marie-Soleil Dupuis, leader senior 9 e prix : Certificat cadeau de 40$ à la Librairie Marie-Laura *Des restrictions s'appliquent : l'installation n'inclut pas le raccordement électrique, l'installation inclut 20 pieds de ligne entre l'intérieur/extérieur de la maison. Le périmètre géographique de l'installation est Saguenay (Chicoutimi, Jonquière, la Baie) et Alma.

