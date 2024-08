Événement-bénéfice pour Jeu: aide et référence

Le service Jeu : aide et référence a besoin de vous! En 2023, il a enregistré une hausse historique de 16% des demandes d’aide. La multiplication des plateformes de jeu, leur grande accessibilité en ligne et notre mode de vie de

D’agrandir l’équipe pour faire face à la hausse des demandes d’aide.

D’offrir le soutien, la formation et l’accompagnement appropriés à notre équipe afin que le service évolue aussi rapidement que les pratiques de jeu ces dernières années et demeure pertinent.

De développer des projets porteurs pour mieux soutenir les joueurs et leur entourage qui vivent beaucoup de stress, de problèmes financiers et qui ont souvent des troubles concomitants de santé mentale et dépendances.

L'événement :

Deux panels d'experts suivis d'un cocktail de réseautage.

L'horaire :

13h30 : arrivée des invité.es.

14h : début des panels.

17h : cocktail dînatoire de réseautage. Une boisson offerte, d'excellentes bouchées servies!