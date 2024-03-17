La Criaillerie - communauté créative

La Criaillerie - communauté créative

Initiation à la broderie moderne

1623 Av. Saint-Marc

Shawinigan, QC G9N 2H4, Canada

Billet membre
33 $

Vous ne pouvez prendre ce billet que si vous êtes membre et que vous désirer avoir le petit kit d e départ

Billet standard
38 $

Billet non membre avec Kit de départ

Billet membre sans matériel
20 $

Vous devez avoir avec vous le matériel suivant:

Cerceau à broder.
Coton brut.
Ciseaux.
Aiguille.
Fil à coudre

Ou le projet pour lequel vous souhaitez une assistance.

Standard sans matériel
25 $

Vous devez avoir avec vous le matériel suivant:

Cerceau à broder.
Coton brut.
Ciseaux.
Aiguille.
Fil à coudre

Ou le projet pour lequel vous souhaitez une assistance.

