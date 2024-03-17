Initiation à la broderie moderne

Organisé par
À propos de cet événement
Vous ne pouvez prendre ce billet que si vous êtes membre et que vous désirer avoir le petit kit d e départ
Billet non membre avec Kit de départ
Vous devez avoir avec vous le matériel suivant:
Cerceau à broder.
Coton brut.
Ciseaux.
Aiguille.
Fil à coudre
Ou le projet pour lequel vous souhaitez une assistance.
Vous devez avoir avec vous le matériel suivant:
Cerceau à broder.
Coton brut.
Ciseaux.
Aiguille.
Fil à coudre
Ou le projet pour lequel vous souhaitez une assistance.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!