Ciné Jonction présente "Au lendemain de l'odyssée"

AU LENDEMAIN DE L’ODYSSÉE de Helen Doyle





Canada (Québec). 2024. 85 min. Documentaire. (G)





Au terme d’un périple dantesque, des femmes venues du Nigéria arrivent seules et de plus en plus jeunes en Italie en quête d’une vie meilleure. De la traite humaine à l’esclavage sexuel qui les attend, ce film choral propose des récits poignants mais dont la pudeur nous épargne l’insoutenable. Ces histoires d’accueillance amènent une réflexion plus large sur la migration et l’altérité, cette véritable rencontre avec l’Autre.





Voir la bande annonce