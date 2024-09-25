Campagne de financement automne 2024

1 caisse de papier hygiénique = 48 rouleaux double de 242 feuilles.
Papier essuie-tout
30 $
1 caisse de papier essuie-tout = 24 rouleaux de 105 feuilles.
Guide épargne
20 $
Livret de coupons rabais pour Victoriaville et sa région ainsi que pour Drummondville. Les livrets pourront être récupérés en même que les autres caisses ou avant si vous le désirez. Nous les remettrons à votre enfant.
Brosse à dents en bambou
2,50 $
La brosse à dents OLA Bamboo est la brosse à dents en bambou les plus vendues au Québec. Réduisez vos déchets plastiques et encouragez l’économie locale.
