FORFAIT CLASSES DES MAÎTRES

Vous prendrez part à deux classes des maîtres, qui vous permettront de vous cuisiner un délicieux repas, et de réussir vos harmonies mets et vins comme un pro. Avant l’événement nous vous ferons parvenir la liste des ingrédients, des vins et des boissons à vous procurer pour la préparation de cette soirée gastronomique.



Le forfait vous donne également accès à la soirée et aux performances en directes.